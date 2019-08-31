مجهولون استهدفوا فصيلة درك بريتال بأسلحة رشاشة والاضرار مادية فقط

أقدم مسلحون مجهولون يستقلون سيارة رباعية الدفع، فجر اليوم، على إطلاق العيارات النارية من أسلحة رشاشة باتجاه مركز فصيلة درك بلدة بريتال، قبل أن يفروا إلى جهة مجهولة، فيما اقتصرت الأضرار على الماديات.
على أثر ذلك، أصدر المجلس البلدي بيانا أسف واستنكر "هذه الجريمة الموصوفة التي طاولت الأجهزة الأمنية العاملة على إقامة التدابير الأمنية وفق أحكام القانون"، وأكد دعمه وتعاونه مع فصيلة بريتال والقوى الأمنية "بهدف الحفاظ على الأمن والانتظام العام وعلى ضرورة العمل على كشف ملابسات الاعتداء وإحالة الفاعلين على القضاء المختص".
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