الحسن: نعتذر من المسافرين ونعمل لتسريع وضع اللمسات الاخيرة للاختبارات الأمنية واللوجستية

أعلنت وزيرة الداخلية والبلديات ​ريا الحسن​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أنه "ادراكا من ​وزارة الداخلية والبلديات​ لما يعانيه المسافرون عبر المطار جراء الزحمة غير الطبيعية التي تنتج عن حركة مغادرة تفوق القدرة الاستيعابية الحالية للمطار، اذ تسجل في الآونة الاخيرة حركة يومية تتخطى ال٢٢ ألف مسافر، فان الوزارة تتقدم بالاعتذار من المسافرين آملة منهم تفهم الحال".

وأكدت أن "الوزارة تعمل جاهدة لتسريع وضع اللمسات الاخيرة للاختبارات الأمنية واللوجستية، التي ستسمح لها بأوائل أيلول ازالة نقطة التفتيش الاولى ما سيساهم في حل جزء كبير من الزحمة، مع التأكيد اننا لا نساوم ابدا بمسألة امن المسافرين وسلامة الطيران مما يتطلب إنجاز الاختبارات قبل تنفيذ الإجراءات".