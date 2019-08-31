حكومة إقليم كردستان نفت وجود معسكر إسرائيلي في أربيل

لفت المتحدث باسم حكومة إقليم ​كردستان​، جوتيار عادل، إلى أنّ "بعض وسائل الإعلام العراقية، تداولت تصريحًا لا صحة له، يدّعي وجود معسكر إسرائيلي تديره امرأة برتبة جنرال في ​أربيل​".

وركّز في بيان، على أنّ "حكومة إقليم كردستان تنفي هذه الإدعاءات الملفّقة، الّتي لا أساس لها من الصحة"، مشدّدًا على أنّ "الهدف من ترويج افتراءات كهذه، هو للدعاية السياسيّة، ولتحقيق مكاسب شخصيّة لمطلقيها لا أكثر". وأوضح أنّ "الهدف من ترويج افتراءات كهذه، هو للدعاية السياسية، ولتحقيق مكاسب شخصيّة لمطلقيها لا أكثر".

وكان الأمين العام لـ"حركة النجباء" أكرم الكعبي، قد أشار إلى أنّ "الإسرائيليين يدخلون بجوزات سفر أميركيّة مزوّرة إلى البلاد، ونحن نعرف أماكن توجد الإسرائيليين في السفارة الأميركية، وقاعدة عين الأسد".