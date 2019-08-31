توقيع اتفاقية بين سوريا وأوسيتيا الجنوبية لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي

وقّعت ​سوريا​ وجمهورية أوسيتيا الجنوبية، اتفاقيّة لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، ضمن فعاليّات "​معرض دمشق الدولي​" بدورته الـ61، في مجالات إنشاء بيت تجاري وتسهيل تدفّق السلع التجارية ذات المنشأ الوطني بين الجانبين.

وأكّد نائب رئيس حكومة أوسيتيا الجنوبية غينادي بيكوف، خلال اجتماعه مع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري محمد سامر الخليل، "أهميّة هذه الاتفاقيّة لجهة تسهيل التبادل التجاري بين البلدين"، لافتًا إلى "أنّه اطّلع على الواقع التجاري من خلال "معرض دمشق الدولي"، حيث هناك وفرة في السلع والمعروضات السورية الّتي تهم بلاده".

وبيّن أنّ "حكومته حدّدت مكان البيت التجاري لسوريا في مركز عاصمة بلاده تسخينفال، وطلب إرسال ممثّل دائم من الوزارة للإشراف عليه وتقديم الملاحظات اللازمة أثناء تجهيزه".