القوات العراقية أعلنت القبض على مجموعة أعدمت ضابطا عراقيا عام 2017

أعلنت ​القوات العراقية​، "أنّها ألقت القبض على مجموعة من تنظيم "داعش" خطفت الضابط أبو بكر السامرائي، في قضاء القائم غربي محافظة ​الأنبار​، وأعدمته عام 2017".

من جهته، أوضح "​الحشد الشعبي​" في بيان، أنّ "عمليّة إلقاء القبض على المجموعة "الداعشية" الّتي نفّذت قتل الضابط تمّت من قبل خلية الصقور البطلة التابعة ل​وزارة الداخلية العراقية​". ولفت إلى أنّه "تمّ العثور على رفات السامرائي بعمليّة كشف الدلالة الّتي قامت بها الخليّة بالتعاون مع اللواء 45 ب‍الحشد الشعبي".

يُذكر أنّ تنظيم "داعش" الإرهابي أقدم في شباط 2017 على إعدام السامرائي بعد خطفه في منطقة النخيب.