الاعلام الحربي: أنباء عن استهداف التحالف الدولي للجولاني في ريف ادلب

أفادت معلومات عن استهداف "​التحالف الدولي​" لمسؤول "​هيئة تحرير الشام​"، المدعو "​أبو محمد الجولاني​"، بقصف طال مزرعة يتواجد بها في ​ريف ادلب​ ولا معلومات عن مصيره حتى الآن، بحسب تنسيقيات المسلَّحين.

وقتل وجرح أكثر من ٤٠ مسلَّحاً من "تنظيم حراس الدين" التابع لـ "​تنظيم القاعدة​" بينهم مسؤولون، إثر استهداف طيران "التحالف الدولي" أحد مقرات التنظيم، على أطراف ​بلدة كفريا​ ب​ريف إدلب الشمالي​، بحسب تنسيقيات المسلَّحين.

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