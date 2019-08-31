ركّز وزير الدفاع السويدي بيتر هولتكويست، على أنّ "على المصارف أن تشارك في تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد".
وتعتزم الحكومة رفع ميزانيتها العسكرية بقيمة خمسة مليارات كرونة (463 مليون يورو) بحلول عام 2022. ولم يُكشف عن ترتيبات الضريبة المستقبلية.
يُذكر أنّ بعد ضمّ القرم إلى روسيا واقتراب طائرات روسيّة من المجال الجوّي لدول شمال أوروبا وتشويش رادارات مدنيّة ورصد في المياه السويدية عام 2014 غواصة تشتبه ستوكهولم في أنّها روسيّة -رغم نفي موسكو-، تسعى السويد جاهدةً من أجل تعزيز دفاعها الّذي يعاني من ضعف منذ نهاية الحرب الباردة.
وفي تموز الماضي، نشرت السويد منظومة دفاعيّة جديدة مضادّة للطائرات على جزيرة غوتلاند في بحر البلطيق.
كانت هذه تفاصيل خبر سلطات السويد تعتزم فرض ضرائب على المصارف لتمويل ميزانيتها العسكرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.