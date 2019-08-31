سلطات السويد تعتزم فرض ضرائب على المصارف لتمويل ميزانيتها العسكرية

ركّز وزير الدفاع ​السويد​ي بيتر هولتكويست، على أنّ "على ​المصارف​ أن تشارك في تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد".

وتعتزم الحكومة رفع ميزانيتها العسكرية بقيمة خمسة مليارات كرونة (463 مليون يورو) بحلول عام 2022. ولم يُكشف عن ترتيبات الضريبة المستقبلية.

يُذكر أنّ بعد ضمّ ​القرم​ إلى ​روسيا​ واقتراب طائرات روسيّة من المجال الجوّي لدول شمال ​أوروبا​ وتشويش رادارات مدنيّة ورصد في المياه السويدية عام 2014 غواصة تشتبه ​ستوكهولم​ في أنّها روسيّة -رغم نفي موسكو-، تسعى السويد جاهدةً من أجل تعزيز دفاعها الّذي يعاني من ضعف منذ نهاية ​الحرب الباردة​.

وفي تموز الماضي، نشرت السويد منظومة دفاعيّة جديدة مضادّة للطائرات على جزيرة غوتلاند في بحر البلطيق.