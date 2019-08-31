علاوي: نتانياهو اعترف بخرق السيادة العراقية وينبغي أن يواجه بموقف حازم

دعا رئيس المنبر ​العراق​ي، رئيس الحكومة السابق ​إياد علاوي​، ​الحكومة العراقية​ إلى "تقديم شكوى رسميّة ل​مجلس الأمن الدولي​ بخصوص الاعتداء الإسرائيلي الأخير، وذلك على خلفيّة اعتراف رئيس ​الحكومة الإسرائيلية​ ​بنيامين نتانياهو​ بتنفيذ هجمات في العراق" . ولفت في بيان، إلى أنّ "اعتراف نتانياهو بخرق السيادة العراقية ينبغي أن يواجه بموقف حازم من الحكومة وموحّد من قبل الكتل السياسية"، مؤكّدًا أنّ "العراق يرفض بشدّة أن يكون ساحة حربٍ بالوكالة". وشدّد على "ضرورة أن يكون للمجتمع الدولي وقفة حازمة تجاه تلك الاعتداءات والاستفزازات بوصفها تهديد حقيقي للأمن والسلم العالمي، وخرق واضح لجميع القوانين والمعاهدات الدولية".

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