بومبيو دان إعلان قائد سابق للمتمردين بكولومبيا العودة إلى حمل السلاح بالبلاد

دان وزير ​الخارجية الأميركية​ ​مايك بومبيو​، بقوّة "الدعوات الّتي أطلقها أحد القادة السابقين لمتمردي "حركة ​القوات المسلحة​ الثورية الكولومبية- (فارك)"، من أجل التخلّي عن التزامات "فارك" بموجب اتفاق السلام الموقّع في 2016 وارتكاب مزيد من ​الإرهاب​ و​العنف​".

وأكّد في بيان، أنّ "الولايت المتحدة الأميركية تقف بتصميم مع رئيس ​كولومبيا​ إيفان دوكي"، لافتًا إلى أنّ "​الولايات المتحدة​ ترحّب بالتحركات الّتي تضمن أن تجري محاسبة الّذين ارتكبوا وما زالوا يرتكبون جرائم منذ توقيع اتفاق السلام في 2016، بكلّ السبل القانونيّة".

وكان المسؤول الثاني السابق في "فارك" ايفان ماركيز، قد أعلن في تسجيل فيديو نُشر منذ يومين، بعد نحو عام على تواريه عن الأنظار، أنّه سيعود إلى حمل ​السلاح​ برفقة قادة متمردين رفضوا اتفاق السلام الموقع مع ​الحكومة​ عام 2016.