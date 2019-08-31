بالصور.. محافظ بورسعيد يوجه بتجديد شقة مواطن استوقفه في الشارع

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:
التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، بالمواطن فرج عبد السلام حسن، والذي استوقفه أثناء جولته بمنطقة مساكن اللبانة، وعرض عليه ظروفه المعيشية الصعبة.
وتوجه المحافظ إلى منزل المواطن الذي يقيم فيه، ووجه بمساعدته وتحمل سداد متأخرات استهلاك المرافق المتراكمة على الوحدة السكنية، وتجديد محتويات الوحدة التي يقيم بها مع زوجته، وكذلك تحمل نفقات العلاج الخاصة بهما مع صرف مساعدة مالية شهرية.
وأكد محافظ بورسعيد على أن المواطنين من الأسر الأولى بالرعاية في مقدمة اهتماماته، وأن المحافظة لن تتأخر عن مساعدة أصحاب الحاجات والأكثر احتياجا.
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