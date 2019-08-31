محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:
واصلت جامعة الإسكندرية، اليوم السبت، أعمال هدم مبنى كلية العلوم في طريق الحرية، وذلك لتدهور حالته الإنشائية وخطورته الداهمة على الطلاب.
كانت جامعة الإسكندرية قررت هدم وإعادة بناء مبنى كلية العلوم بعد موافقة وزارة التخطيط على تقديم التمويل اللازم اعتبارا من العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩.
وأخلت الجامعة، مطلع العام الجاري، مبنى الكلية الآيل للسقوط، والتي أنشئت عام 1942، من الطلاب والطالبات ونقلت الدراسة إلى مقار أخرى بـ"محرم بك، والشاطبي".
وتفقد الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم، أعمال الهدم، للوقوف على سريانها طبقًا للقواعد الهندسية والإجراءات العلمية.
ووجه رئيس جامعة الإسكندرية، خلال الجولة القائمين بأعمال الهدم، بضرورة مراعاة الأصول الهندسية، حفاظا على المباني المجاورة والطلاب.
كانت هذه تفاصيل خبر هدم مبنى كلية العلوم في جامعة الإسكندرية - صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.