هدم مبنى كلية العلوم في جامعة الإسكندرية - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

واصلت جامعة الإسكندرية، اليوم السبت، أعمال هدم مبنى كلية العلوم في طريق الحرية، وذلك لتدهور حالته الإنشائية وخطورته الداهمة على الطلاب.

كانت جامعة الإسكندرية قررت هدم وإعادة بناء مبنى كلية العلوم بعد موافقة وزارة التخطيط على تقديم التمويل اللازم اعتبارا من العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩.

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وأخلت الجامعة، مطلع العام الجاري، مبنى الكلية الآيل للسقوط، والتي أنشئت عام 1942، من الطلاب والطالبات ونقلت الدراسة إلى مقار أخرى بـ"محرم بك، والشاطبي".

وتفقد الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم، أعمال الهدم، للوقوف على سريانها طبقًا للقواعد الهندسية والإجراءات العلمية.

ووجه رئيس جامعة الإسكندرية، خلال الجولة القائمين بأعمال الهدم، بضرورة مراعاة الأصول الهندسية، حفاظا على المباني المجاورة والطلاب.