بالصور- محافظ الفيوم يشهد الحفل الختامي لمسابقة القرآن الكريم

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم – حسين فتحي: شهد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، اليوم السبت، الحفل الختامي لمسابقة القرآن الكريم والذي تنظمه مؤسسة رجب جمعة للتدريب والتنمية بالتنسيق مع محافظة الفيوم. جاء ذلك بحضور المحاسب محسن ربيع رئيس مجلس إدارة صلاح الدين للتنمية والمستشار أحمد ماهر عضو مجلس الإدارة والنائب يوسف الشاذلي عضو مجلس النواب، ومشاركة 400 متسابقًا من مختلف الأعمار. وأشاد محافظ الفيوم، بدور المؤسسة الخيرية، إلى جانب الجمعيات الأهلية، ممثلة في جمعية صلاح الدين وغيرها والقائمين على خدمة المجتمع وتنميته.

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