تركوا مقر العمل.. محافظ كفر الشيخ يحيل 45 طبيبًا وموظفًا للتحقيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:
أحال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، 45 طبيبًا وموظفًا بمستشفيات مطوبس المركزي، والحامول المركزي، وبرج البرلس المركزي، للتحقيق وذلك لتركهم العمل دون سند قانوني.
تضمن قرار محافظ كفر الشيخ، إحالة 4 أطباء في مستشفى برج البرلس، لتغيبهم عن العمل.
وتبين عدم وجود دفاتر خاصة بقيد الأغذية المخصصة للمرضى والعاملين ما يصعب معرفة العدد المعد يوميًا للمرضى والعاملين ويجرى إبلاغ المطبخ بنفس الخصوص، الأمر الذي يصعب معه إحكام الرقابة المالية على الشأن نفسه.
شمل قرار محافظ كفر الشيخ، إحالة 19 موظفًا وطبيباً بمستشفى مطوبس المركزي للتحقيق لتركهم العمل دون سند قانوني، حيث تضمنت أعمال التفتيش على المستشفى بثبوت العديد من المخالفات، فيما شمل قرار المحافظ أيضًا إحالة 22 موظفًا وطبيبًا بمستشفى الحامول المركزي للتحقيق لتركهم العمل دون سند قانونى.
وكلف محافظ كفر الشيخ، الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بالتحقيق في مخالفات مستشفيات برج البرلس، ومطوبس، والحامول، لتحقيق الانضباط الإداري وتقييم أداء العاملين، وذلك بناءً على تقرير إدارة التفتيش بمديرية التنظيم والإدارة، فيما جرى رصده سابقًا طبقًا لتكليفات محافظ كفر الشيخ.
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