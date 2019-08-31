صور- 135 فتاة وسيدة في مهرجان المشي الثاني بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

انطلقت اليوم السبت فعاليات مهرجان المشي الثاني للفتاة والمرأة في محافظة أسوان، والذى تنظمه الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بأسوان، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان.

فتحي محمد عبد الحافظ، وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان قال إن المهرجان يأتي في إطار دعم المشروع القومي لرياضة المرأة، وأقيم بمدينة كوم امبو بمشاركة 135 فتاة وسيدة من مختلف الأعمار وبدأ المهرجان من أمام نادي الشعب الرياضي حتى مركز شباب مدينة كوم امبو.