الرئيسان البولندي والأوكراني يطالبان باستمرار العقوبات على روسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - وارسو- (د ب أ):

ذكر الرئيس البولندي، أندريه دودا اليوم السبت، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي أن العقوبات على روسيا يجب أن تستمر، حيث أنها تمثل ضغوطا سلمية على موسكو للإذعان للقانون الدولي.

وأضاف دودا أن أوكرانيا يجب أن تستعيد السلامة الإقليمية الكاملة التي كانت تتمتع بها قبل عام 2014، وتستعيد الأراضي المحتلة في القرم، بالإضافة إلى منطقتي دونتسك ولوهانسك أقصى الشرق.

وكان الغرب قد فرض عقوبات على روسيا بعد أن ضمت شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في عام 2014، ردا على إطاحة كييف برئيسها الموالي لروسيا في نفس العام، وتدعم موسكو أيضا الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا.

وقال زيلينسكي، عبر مترجم، إن أي تغييرات محتملة في العقوبات يتعين أن تذهب في اتجاه التكثيف وليس الرفع.

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وانتقد الرئيس الأوكراني أيضا مشروع "نورد ستريم 2" الروسي الألماني للغاز الطبيعي، واصفا إياه بأنه يمثل تهديدا للقارة بأسرها.

يذكر أن خط "نورد ستريم 2" يمتد لمسافة 1200 كيلومتر بين روسيا وألمانيا عبر بحر البلطيق، ويستهدف نقل الغاز الطبيعي الروسي إلى أسواق أوروبا.

ويقول منتقدو المشروع إنه يجعل أوروبا أكثر اعتمادا على مصادر الطاقة الروسية، ويضر بمصالح دول شرق أوروبا الأعضاء وغير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل أوكرانيا.

ويقول مؤيدو المشروع إنه يساهم في تعزيز أمن إمدادات الطاقة في الاتحاد الأوروبي، مع تراجع إنتاج الاتحاد من الغاز.