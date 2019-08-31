مقتل 13 من طالبان في عمليات عسكرية لقوات أفغانية وأمريكية بأفغانستان

محمد اسماعيل - القاهرة - غزني/ أفغانستان- (د ب أ):
نفذت القوات الأفغانية والأمريكية عمليات عسكرية منفصلة في إقليمي باكتيا وغزني شرق ووسط أفغانستان، مما أسفر عن مقتل 13 مسلحا من حركة طالبان، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم السبت.
وذكر فيلق الرعد 203 في بيان أن القوات الأفغانية قتلت خمسة مسلحين من حركة طالبان خلال عملية عسكرية في منطقة زورمات بإقليم باكتيا.
وأضاف البيان أن القوات الخاصة الأفغانية وسلاح الجو الأمريكي، نفذا عمليات في منطقتي "جيلان" و"ديه ياك" بإقليم غزني.
وبالإضافة إلى ذلك، قال فيلق الرعد 203 أن العمليات في إقليم غزني أسفرت عن مقتل ثمانية من مسلحي طالبان.
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