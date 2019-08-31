رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد يزور الكيان الاسرائيلي

يصل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي إلى إسرائيل، الأحد المقبل، في زيارة رسمية يلتقي خلالها نظيره بنيامين نتنياهو.وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في بيان الجمعة: ”يستقبل نتنياهو، رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي، فور وصوله الأحد، مع حرس الشرف في مكتب رئيس الوزراء في القدس“.

وأضافت أن آبي أحمد سيلتقي ”نتنياهو، والرئيس رؤوفين ريفلين، وسيزور متحف تخليد ذكرى المحرقة ياد فاشيم، وسيزور مديرية الإنترنت الوطنية“.ورحبت الوزارة بالزيارة ”التي توليها أهمية كبيرة لأنها ستسهم في تعزيز العلاقة، والتعاون بين البلدين“.

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وسيبحث ”آبي أحمد“ خلال الزيارة ”تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الأمن والزراعة والتكنولوجيا، مع التركيز بشكل خاص على الإنترنت“.وبحسب الخارجية، فإن ”هذه الزيارة المهمة، تأتي بعد زيارة أجراها نتنياهو إلى أفريقيا في يوليو/تموز 2016، والتي زار خلالها إثيوبيا“.

واعتبرت أن الزيارة ”دليل آخر على نجاح سياسة نتنياهو في العودة إلى أفريقيا، والرغبة المشتركة للبلدين في تقوية أواصر الصداقة وتعميق التعاون الثنائي“.وتأتي زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، لم يحدد بيان الخارجية مدتها، قبل أقل من 3 أسابيع على الانتخابات الإسرائيلية التي تعتبر ”مصيرية“ لنتنياهو.