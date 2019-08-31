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مقتل 13 مُسلحًا من طالبان في عمليات متفرقة شرقي أفغانستان

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 لقي 13 مُسلحًا من حركة طالبان مصرعهم، اليوم السبت، في عمليات متفرقة نفذتها القوات المُسلحة الأفغانية بالتعاون مع قوات التحالف الأمريكي في إقليمي باكيتا وغازني شرقي أفغانستان.

 

وذكرت الفرقة 203 التابعة للجش الأفغاني، في بيان

لها أوردته وكالة أنباء "خامة-برس" الأفغانية، أن القوات الأفغانية نفذت عملية لها في أحد أحياء إقليم باكيتا، والتي أسفر عنها مقتل 5 مُسلحين من طالبان.


وأضاف البيان أن القوات الخاصة بالتعاون مع القوات الجوية الأمريكية نفذت عمليتين منفصلتين في إقليم غازني، مما أسفر عن مقتل 8 آخرين.
يُعتبر إقليما غزني وباكيتا من الأقاليم التي تنشط فيها عناصر طالبان، حيث تنفذ العديد من الهجمات التي تستهدف بها المؤسسات الأمنية والحكومية في البلاد.

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