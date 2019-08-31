ملاحظون بلا حدود تشارك في مراقبة الانتخابات الرئاسية والتشريعية بتونس

أعلنت منظمة "ملاحظون بلا حدود"، اليوم السبت، أنها ستشارك في مراقبة الانتخابات الرئاسية والتشريعية، المزمع إجراؤها في تونس خلال العام الجاري، بملاحظين في 16 ولاية تونسية.
وقالت المكلفة بالشئون القانونية العضو المؤسس بالمنظمة خلود بن سعيد - في تصريح اليوم - "إن المنظمة حصلت مؤخرا علىالتأشيرة القانونية اللازمة لممارسة نشاطها في تونس، لافتة إلى أن المنظمة لديها خبرة في مراقبة الانتخابات منذ 2011".
ومدى احترامها للقانون والمعايير الدولية.. وتعهدت بأن يعمل "ملاحظون بلا حدود" على الحد من كل أشكال خرق القانون، معتبرة أن تواجد المنظمة بمعية المنظمات المختصة في مراقبة الانتخابات سيكفل التعددية وتحقيق الشفافية في المسار الانتخابي.
وأضافت أن إسهام ملاحظي المنظمة في الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة بتونس يهدف إلى مراقبة المسار الانتخابي، والتشريعات المنظمة له،
جدير بالذكر أنه من المقرر إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية بتونس في 15 سبتمبر المقبل، بينما ستجرى الانتخابات التشريعية في 6 أكتوبر القادم.
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