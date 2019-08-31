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الرئيس البولندي يعد نظيره الأوكراني بدعم العقوبات ضد روسيا

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وعد الرئيس البولندي أندريه دودا نظيره الأوكراني فلوديمير زيلينسكي بدعم العقوبات ضد روسيا.

 

ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية عن دودا قوله - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأوكراني في وارسو، اليوم السبت - "نعتقد أن سياسة العقوبات يجب أن تستمر لأن هذه هي الطريقة الأكثر سلمية".


وأضاف الرئيس البولندي "يمكن الاعتماد علينا إذا كان الأمر يتعلق بالاستقلال ووحدة أراضي أوكرانيا".

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وساءت العلاقات بين روسيا والدول الغربية بسبب تطورات الأوضاع في أوكرانيا وحول شبه جزيرة القرم، التي انضمت إلى روسيا بعد استفتاء عام 2014.. واتهم الغرب روسيا بالتدخل

في الشؤون الداخلية الأوكرانية وفرض عقوبات على موسكو، التي أكدت مرارا أن التحدث إليها بلغة العقوبات سيكون له نتائج عكسية.


ومن المقرر أن يشارك الرئيس الأوكراني، الذي يزور بولندا حاليا، غدا الأحد في مراسم إحياء الذكرى الـ80 لبدء الحرب العالمية الثانية، عندما اجتاح الجنود الألمان بولندا في الأول من سبتمبر عام 1939، والتي ستقام في العاصمة وارسو.

 

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