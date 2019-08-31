الفرق الإسرائيلية تتعدى على قواعد ومعايير رياضية

تتعدى الفرق الرياضية الإسرائيلية على القواعد التى فرضتها المعايير الرياضية والتى تقضي بأن يحصل الأطفال والنساء والجنود على تذاكر مخفضة خاصة إن كان سعر التذكرة الواحدة باهظ الثمن ويصل إلي 50 شيكل، حسبما أفادت صحيفة "هأرتس" الإسرائيلية.

وذكرت الصحيفة أن ذلك جاء تزامنًا مع اقتراب افتتاح الدورى الممتاز لكرة القدم في إسرائيل، وتلقي حملة " الأسرة تذهب إلي الملعب" الرياضية الصدى الإعلامى و التي كانت المسئولة عن الترويج لتذاكر المباريات بأسعار مغرية

وجذابة.

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وذكرت الصحيفة أن البيانات أشارت إلي أنه في أغلب الأوقات، تقوم الفرق الرياضية والحملات التابعة لها بإختراق القاعدة التى تشير إلي أنه إذا ارتفعت سعر تذكرة المباراة إلي 50 شيكل، يحصل الأطفال والنساء والجنود على تذاكر مخفضة، والمشجعين يدفعون ثمن ذلك غاليًا ولا أحد يتحمل مسئولية ذلك.