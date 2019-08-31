تتعدى الفرق الرياضية الإسرائيلية على القواعد التى فرضتها المعايير الرياضية والتى تقضي بأن يحصل الأطفال والنساء والجنود على تذاكر مخفضة خاصة إن كان سعر التذكرة الواحدة باهظ الثمن ويصل إلي 50 شيكل، حسبما أفادت صحيفة "هأرتس" الإسرائيلية.
وذكرت الصحيفة أن ذلك جاء تزامنًا مع اقتراب افتتاح الدورى الممتاز لكرة القدم في إسرائيل، وتلقي حملة " الأسرة تذهب إلي الملعب" الرياضية الصدى الإعلامى و التي كانت المسئولة عن الترويج لتذاكر المباريات بأسعار مغريةوجذابة.
وذكرت الصحيفة أن البيانات أشارت إلي أنه في أغلب الأوقات، تقوم الفرق الرياضية والحملات التابعة لها بإختراق القاعدة التى تشير إلي أنه إذا ارتفعت سعر تذكرة المباراة إلي 50 شيكل، يحصل الأطفال والنساء والجنود على تذاكر مخفضة، والمشجعين يدفعون ثمن ذلك غاليًا ولا أحد يتحمل مسئولية ذلك.
كانت هذه تفاصيل خبر الفرق الإسرائيلية تتعدى على قواعد ومعايير رياضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.