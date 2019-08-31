شوارع الكويت تتزين بالأعلام المصرية والكويتية استعدادا لزيارة الرئيس السيسي

تزينت شوارع الكويت اليوم السبت بالأعلام المصرية والكويتية، استعدادا للزيارة المرتقبة التي سيقوم بها الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الكويت.



وانتشرت الأعلام المصرية والكويتية بالشوارع الرئيسية بالكويت، ابتداء من مطار الكويت الدولي، مرورا بشارعي الاستقلال، والخليج العربي، وطريق 55، بالإضافة إلى قصر البيان، الذي سيشهد المباحثات الرسمية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

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وعلى صعيد آخر، أبرزت مختلف الصحف ووسائل الاعلام الكويتية، الزيارة المرتقبة للرئيس السيسي إلى الكويت، واصفة إياها ب(المهمة والتاريخية)؛ حيث قامت بنشر تحقيقات وملفات كاملة حول تاريخ العلاقات المصرية الكويتية، مبرزة مدى قوة ومتانة العلاقات بين البلدين الشقيقين على المستويين الرسمي والشعبي.



وتأتي زيارة الرئيس السيسي إلى الكويت، وهي الثالثة له منذ توليه الرئاسة في يونيو 2014،

في وقت تشهد العلاقات الثنائية بين البلدين تناميا ملحوظا في مختلف المجالات؛ حيث كانت الزيارة الأولي للرئيس السيسي إلى الكويت في الخامس من يناير 2015، بينما كانت زيارته الثانية في السابع من مايو 2017.



وحظيت زيارتي الرئيس عبدالفتاح السيسي السابقتين إلى الكويت، باهتمام بالغ من قبل المسئولين الكويتيين، وفي مقدمتهم أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح؛ وذلك في ظل العلاقات التاريخية المتينة المتجذرة منذ عشرات السنين بين البلدين الشقيقين، والتي تعتبر نموذجا يحتذى به.

