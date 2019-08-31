مقتل 13 من "طالبان" بعمليات عسكرية في أفغانستان

نفّذت القوات الأفغانية والأميركية عمليات عسكرية منفصلة في إقليمي باكتيا وغزني شرق ووسط أفغانستان، ممّا أسفر عن مقتل 13 مسلحاً من حركة طالبان، طبقاً لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم السبت.

وذكر فيلق الرعد 203 في بيان أن القوات الأفغانية قتلت خمسة مسلحين من حركة طالبان خلال عملية عسكرية في منطقة زورمات بإقليم باكتيا.

وأضاف البيان أن القوات الخاصة الأفغانية وسلاح الجو الأميركي، نفذا عمليات في منطقتي "جيلان" و"ديه ياك" بإقليم غزني.

وبالإضافة إلى ذلك، قال فيلق الرعد 203 أن العمليات في إقليم غزني أسفرت عن مقتل ثمانية من مسلحي طالبان.

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تجدر الإشارة إلى أن القوات الأفغانية نفّذت ضربتين جويتين منفصلتين في إقليمي غزني وباكتيكا، وسط وشرق أفغانستان، الأربعاء الماضي، ممّا أسفر عن مقتل وإصابة 19 مسلحاً من حركة طالبان،

وذكر فيلق الرعد 203، التابع للجيش الأفغاني في بيان، أن القوات الأميركية نفّذت الغارات الجوية في منطقة "قره باغ" ومنطقة "آب" بإقليم غزني.