استشهد شاب فلسطيني، اليوم السبت، متأثراً بجراحه التي أصيب بها، أمس الجمعة، شرق خان يونس جنوب قطاع غزة إثر اطلاق النار عليه من قبل قوات الإحتلال الإسرائيلي.
وأوضحت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم أن الشهيد هو بدر الدين نبيل أبو موسى (25 عاما) وتوفي في مستشفى غزة الأوروبي متأثراً بجراحه.
وكان نحو 75 فلسطينياً قد أصيبوا بالرصاص الحي والمطاطي أمس خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة العودة وكسر الحصار على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة .
اقرأ أيضاً.. إصابة 54 فلسطينياً برصاص الاحتلال الإسرائيلي في غزة
على صعيد متصل اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فلسطينياً من حي الشجاعية شرق مدينة غزة من داخل معبر بيت حانون " إيرز" شمال قطاع غزة، فيما أصيب فلسطيني بجراح في الوجه جراء اعتداء المستوطنين عليه أثناء تواجده في أرضه جنوب بيت لحم إلى جانب اعتقال الإحتلال فلسطينيين اثنين في رام الله.
كانت هذه تفاصيل خبر شهيد في غزة واعتقالات واعتداءات للمستوطنين في الضفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.