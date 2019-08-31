شهيد في غزة واعتقالات واعتداءات للمستوطنين في الضفة

استشهد شاب فلسطيني، اليوم السبت، متأثراً بجراحه التي أصيب بها، أمس الجمعة، شرق خان يونس جنوب قطاع غزة إثر اطلاق النار عليه من قبل قوات الإحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم أن الشهيد هو بدر الدين نبيل أبو موسى (25 عاما) وتوفي في مستشفى غزة الأوروبي متأثراً بجراحه.

وكان نحو 75 فلسطينياً قد أصيبوا بالرصاص الحي والمطاطي أمس خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة العودة وكسر الحصار على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة .

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على صعيد متصل اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فلسطينياً من حي الشجاعية شرق مدينة غزة من داخل معبر بيت حانون " إيرز" شمال قطاع غزة، فيما أصيب فلسطيني بجراح في الوجه جراء اعتداء المستوطنين عليه أثناء تواجده في أرضه جنوب بيت لحم إلى جانب اعتقال الإحتلال فلسطينيين اثنين في رام الله.