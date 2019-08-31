كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "إليزابيث" في المرتبة الأولى .. إليكم رواتب ملوك ورؤوساء العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحصل قادة وملوك العالم على مرتبات مثل أي موظف آخر في الدولة، وتحتل الملكة إليزابيث المرتبة الأولى كأعلى ملوك العالم أجرًا حيث تحصل سنويًا على 107 مليون دولار كما أنها أكثر الملوك جلوسًا على العرش فهي ملكة إنجلترا منذ 67 عامًا.

ويحتل ملك بلجيكا لويس فيليب المركز الثاني، حيث يحصل على 14.4 مليون دولار سنويًا.

بينما تحتل ملكة الدنمارك مارغاريت الثانية المركز الثالث، حيث تحصل على 13.5 مليون دولار سنويًا.

ويحصل ملك السويد كارل السادس عشر غوستاف 7.4 مليون دولار، وبذلك يحتل المركز الرابع.

ويحتل إمبراطور اليابان ناروهيتو المركز الخامس، ويحصل على 3 مليون دولار سنويًا، بينما يحصل ملك هولندا ويلم ألكسندر على مليون دولار سنويًا.

ويحصل لي هسين لونج رئيس وزراء سنغافورة على مليون و600 ألف دولار سنويًا، ويحصل رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون على 594 ألف دولار.

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ويحصل الرئيس السويسري أولي ماورر على 448 ألف دولار سنويًا، والرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين يحصل على 404 ألف دولار سنويًا.

وجاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب في المركز الـ 11 حيث يحصل على 400 ألف دولار سنويًا، بينما تحصل رئيسة وزراء ألمانيا أنجيلا ميركل - 390 ألف دولار سنويًا، ورئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن تحصل على 340 ألف دولار سنويًا.

ويحصل رئيس موريتانيا محمد بن عبد العزيز على 330 ألف دولار سنويًا، ورئيس وزراء لوكسمبورغ كزافييه بيتيل يحصل على 278 ألف دولار سنويًا، ويحصل رئيس وزراء كندا جوستين ترودو على 267 ألف دولار سنويًا، بينما يحصل رئيس وزراء بلجيكا تشارلز ميشيل على 262 ألف دولار سنويًا.

ويقع رئيس وزراء إمارة ليختنشتاين أدريان هاسلر في المركز الـ 18، حيث يصل راتبه إلى 254 ألف دولار سنويًا.

ويتبعه رئيس وزراء الدنمارك لارس لوك راسموسين حيث يحصل على 249 ألف دولار سنويًا، وتليه رئيسة وزراء أيسلندا كاترين جوليوسدوتير، والتي تحتل المركز العشرين ليصل راتبها إلى 242 ألف.