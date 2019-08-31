كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أفغانستان: هجوم طالبان على مدينة قندوز مؤشر على عدم التزامها بالسلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال متحدث الرئاسة الأفغانية، صديق صديقي، إن "الهجمات في قندوز مؤشر مؤسف على أن حركة طالبان ما تزال غير ملتزمة بالسلام، أو أنها لا تستسيغ العملية السلمية وفرصة السلام المعروضة من الولايات المتحدة الأميركية والحكومة الأفغانية". واعتبر هجوم حركة "طالبان" على مدينة قندوز، اليوم السبت، في مؤتمر صحفي بث على الهواء مباشرة، مؤشرا على عدم التزام الحركة بالسلام، وتناقضا مع ما تعلنه الحركة في الدوحة خلال مفاوضاتها مع الجانب الأميركي.

وأضاف المتحدث"هناك تناقض صريح مع ما تتحدث عنه الحركة في الدوحة"، وفقاً لـ "سبوتنيك".

وشدد صديقي على أن هجوم المسلحين على المناطق المأهولة بالسكان داخل وفي ضواحي قندوز "يعد عداء واضحاً للشعب الأفغاني"، مشيرا إلى القوات الأمنية على أهبة الاستعداد للدفاع عن المدينة.

وكان المئات من مسلحي طالبان بدأوا الليلة الماضية هجوما واسعا على مدينة قندوز مركز الولاية التي تحمل الاسم نفسه، في محاولة لتكرار هجوم مماثل شنه المتمردون قبل أربعة أعوام، حيث سيطروا لفترة وجيزة على أحياء في المدينة.

في غضون ذلك، وصل وزيرا الدفاع والداخلية الأفغاني يرافقهم الجنرال سكوت ميلر القائد المشترك للقوات الأميركية والناتو في أفغانستان وصلوا إلى قندوز بعد ظهر اليوم من أجل إدارة المعارك مع متمردي طالبان.

وأشار نصرة رحيمي المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية إلى أن "العشرات من مسلحي طالبان قتلوا حتى الآن بنيران القوات الأمنية".

ويأتي الهجوم المفاجئ في ظل استمرار المباحثات بين الولايات المتحدة وحركة طالبان في العاصمة القطرية الدوحة، وفي وقت كثف فيها المفاوضون مباحثاتهم للخروج باتفاق نهائي ينهي أطول حروب الولايات المتحدة.