كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصدر: اقتراب سلسلة سفن تركية من ناقلة النفط الإيرانية أديانا داريا بميناء مرسين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر، اليوم السبت، إن سلسلة من السفن التركية في طريقها حاليًا إلى الناقلة الإيرانية أدريان داريا.

وقال المصدر: "العديد من ناقلات النفط التركية تقترب من ناقلة النفط الإيرانية بالقرب من ميناء مرسين في الفترة التي تسبق تصريف أدريان داريا ونقل النفط إلى السفن التركية".

وجاءت هذه التصريحات، بعد مطالبات من مورد تعقب السفن العالمي مارين ترايف، بأن طاقم أدريان داريا قد غيّر وجهته المسجلة في نظام التعرف الآلي إلى إسكندرون، تركيا.

في وقت سابق، أشارت الولايات المتحدة إلى اعتزامها الاستيلاء على الناقلة الإيرانية، مدعية أن السفينة قد انتهكت العقوبات المفروضة على سوريا وأصدرت أمرًا في 16 أغسطس - وهو طلب رفضته سلطات جبل طارق. وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنها فرضت عقوبات على الناقلة.

ونفى وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو التقرير، قائلاً، إن الناقلة تتجه إلى لبنان وليس إلى تركيا. بعد فترة وجيزة نقلت وكالة "رويترز"، عن جاويش أوغلو، قوله إنه لا يعني أن أدريان داريا كانت متجهة إلى ميناء لبناني. ومع ذلك، أعرب عن يقينه من أن الناقلة لم تكن تبحر إلى ميناء تركي.

وقال وزير المالية اللبناني ،علي حسن خليل، إن بيروت لم تُبلغ أن السفينة كانت متجهة إلى لبنان.

في وقت سابق، ادعى مصدر في ميناء مرسين التركي أن الناقلة من المقرر، أن تدخل المياه الإقليمية التركية وتتجه نحو مرسين لتفريغها هناك.

عقوبات الولايات المتحدة على ناقلة النفط الإيرانية

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وقالت وزارة الخزانة في بيان، إن الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على أدريان داريا وقبطانها "لنقل 2.1 مليون برميل من النفط الخام الإيراني لفائدة فيلق الحرس الثوري الإسلامي الإيراني في نهاية المطاف".

في وقت سابق، كرر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، دعوة واشنطن إلى اتخاذ تدابير عقابية ضد أي شخص سيساعد الناقلة الإيرانية.

الافراج عن ادريان داريا

في يوليو، احتجزت سلطات جبل طارق، المدعومة من مشاة البحرية البريطانية، ناقلة النفط العملاقة أدريان داريا، التي كانت تُعرف سابقًا باسم جريس 1، بالقرب من مضيق جبل طارق للاشتباه في نقلها النفط إلى سوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي.

ورفضت طهران المزاعم وانتقدت الاعتقال باعتباره عملاً من أعمال القرصنة "يشكل سابقة خطيرة".

وقد تم الإفراج عن الناقلة في 19 أغسطس بعد أن تلقى جبل طارق تأكيدات من إيران بأن السفينة لن تسلم شحنتها إلى سوريا. قال جليل إسلامي، نائب رئيس الموانئ والمنظمة البحرية الإيرانية، في ذلك الوقت إن السفينة جريس 1 ستتوجه إلى البحر الأبيض المتوسط تحت اسم جديد أدريانا داريا.

أعلنت الولايات المتحدة عزمها على الاستيلاء على الناقلة، مدعية أنها انتهكت العقوبات المفروضة على سوريا وأصدرت أمرًا في 16 أغسطس - وهو طلب رفضته سلطات جبل طارق.

حدثت التطورات على خلفية التوترات المتصاعدة بين واشنطن وطهران التي تخوض صراعا منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، المعروف أيضًا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، فرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية.