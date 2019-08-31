كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اعتقال 2 من حزب العمال الكردستاني في مدينة ماردين التركية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستمر الدولة التركية في حملاتها التمشيطية العسكرية، جواً وبراً، ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني في كل من إقليم كردستان لتصل في الكثير من الأحيان حتى شنكال، والحدود الإيرانية كما تشهد شمال كردستان “المناطق والأقاليم الشمالية” عمليات كيران 1 وكيران 2 في مناطق شيرناخ وماردين وباتمان وغيرها من المناطق، وفق موقع "خبر 24".

وأعلن الجيش التركي يوم الأربعاء الماضي، في بيان له أنه بدأ بعملية كيران 2 ضد مقاتلي الحزب في باتمان و شيرناخ وسيرت وماردين، وقال قائد عملية كيران 2 الجنرال عارف سيتين، بأن طريقة العملية هي “البحث، والعثور، ومن ثم التصفية، بهذا المنطق يتم استمرار العملية”.

ويتضح من شعار ومنطق العملية فإن الدولة التركية تتقرب وتتعامل مع القضية الكردية عبر فوهة البندقية وليست في مخططاتها أية حلول سياسية، وتقف وتحارب ضد تطلعات الشعب الكردستاني في أي مكان آخر سواء في كردستان العراق أو تركيا وحتى أنها تهدد بشن عمليات عسكرية ضد وحدات حماية الشعب الكردية تحت إدعاء أنها تشكل خطراً على أمنها القومي.

القبض على 2 من حزب العمال الكردستاني

وتم إلقاء القبض على اثنين يشتبه في أنهما عضوان في جماعة وحدات حماية الشعب - حزب العمال الكردستاني، الإرهابية المحظورة في تركيا -، اليوم السبت، في مقاطعة ماردين بجنوب شرق تركيا، على الحدود مع سوريا، وفقًا لبيان صادر عن الحاكم.

وقال البيان، إنه كجزء من عملية كيران -2 التركية، قامت قوات الاستخبارات والأمن التركية في منطقة نصيبين بالإقليم باعتقال المشتبه بهم، الذين يُعتقد أنهم أرسلوا من سوريا إلى تركيا لشن هجوم.

في 18 أغسطس، أطلقت تركيا عملية كيران، وهي عملية ضد إرهابي حزب العمال الكردستاني في مقاطعات فان وهكاري وسيرناك التركية، تليها إطلاق عملية كيران -2 في 27 أغسطس. في مقاطعات ماردين، وسيرناك وباتمان.

وحدات حماية الشعب، هو فرع حزب العمال الكردستاني السوري، في حملته الإرهابية التي استمرت أكثر من 30 عامًا ضد تركيا، كان حزب العمال الكردستاني - المدرج كمنظمة إرهابية من قبل تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي - مسؤولاً عن مقتل نحو 40 ألف شخص، بمن فيهم النساء والأطفال والرضع.

عملية المخلب-3

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وفي سياق متصل، كانت قد أعلنت وزارة الدفاع التركية، يوم السبت الماضي، أنها بدأت عملية جديدة يوم الجمعة أطلق عليها اسم "المخلب-3 "Pence-3" في شمال العراق، استهدفت أعضاء من حزب العمال الكردستاني المحظور في البلاد.

وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان لها: "بدأت عملية المخلب-3 في 23 أغسطس في منطقة سينات هافتانين في شمال العراق. هدفها هو ضمان أمن الحدود والقضاء على الإرهابيين ومخابئهم".

وأضافت الوزارة، أن الطائرات التركية وطائرات بدون طيار وقذائف هليكوبتر فيرتينا تستخدم في العملية.

ونجحت المهمة في عمليتي "المخلب-1" و"المخلب-2" اللتين استهدفتا المسلحين الأكراد في منطقة هاكورك شمال العراق.

تنفذ قوات الأمن التركية غارات منتظمة ضد حزب العمال الكردستاني في جميع أنحاء البلاد وتشن غارات جوية على الجماعة في شمال العراق.

عمليات مشتركة

وأوردت وكالات أنباء، أن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أعلن يوم السبت الماضي، أن مركز العمليات المشتركة مع واشنطن بشأن المنطقة الآمنة في إدلب شمال غربي سوريا، بدأ عملياته بشكل كامل.

وجاء في خبر لوكالة الأناضول التركية للأنباء، أن "وزير الدفاع التركي يعلن بدء مركز العمليات المشتركة حول المنطقة الآمنة بسوريا العمل بطاقة كاملة، وبدء تنفيذ خطوات المرحلة الأولى ميدانيا".

وذكرت الوكالة الحكومية نقلا عن "أكار"، أن "أولى الطلعات المشتركة للمروحيات (مع الولايات المتحدة) كانت تجري يوم (السبت)، كما تم البدء بتدمير مواقع وتحصينات الإرهابيين".

وأضاف وزير الدفاع التركي: "سنستخدم حقنا في الدفاع المشروع حتى النهاية، في حال أي هجوم ضد نقاط مراقبتنا أو وجودنا في إدلب".