4 أسباب وراء تأجير هولندا سجونها لبلجيكا والنرويج.. تعرف عليهم

منذ عدة أعوام وتشهد هولندا، إنخفاض كبيرًا في عدد السجناء، وهو ما أجبرها إغلاق نحو تسعة عشر سجنًا من سجونها، خلال الـ6 سنوات الأخيرة، لذا أصبح فيها عدد السجانين أعلى من عدد السجناء، فما سبب إنخفاض عدد السجناء؟.

أولًا: معدلات الجرائم أخذت في الإنخفاض بشكل عام.

ثانيًا: أن نظام العقوبات في هولندا يركز على إعادة تأهيل المجرمين.

ثالثًا: لدي هولندا قوانين فعالة فيما يتعلق بالمخدرات.

رابعًا: يقدم للسجناء في هولندا إحدى خيارين، إما الذهاب إلى السجن، أو ارتداء ما يشبه العلامة أو السوار الإليكتروني.

كما أن السبب الرابع أكثر أهمية، حيث يسمح الثوار الإليكتروني للسلطات، بتعقب حركة المتهم، وعلى نحو فعال، فالمجرم أو السجين لديه الخيار في أن يكون حرًا، وأن يقوم برعاية أسرته والمساهمة في المجتمع، بينما هو تحدت الرقابة، وتقول الإحصائيات في هولندا، أن نظام التتبع الإليكتروني، ساهم في تخفيض خمسون ألف دولار للفرد الواحد سنويًا.

ماذا تفعل هولندا بسجونها الفارغة؟

تم إغلاق أول ثمانية سجون عام 2009، لأن عدد السجناء أقل من سعتها الإجمالية، وقد شكل هذا الأمر أزمة حقيقية في هولندا، ففي عام 2008، كان في البلاد تسعة آلاف وسبعمائة سجين، وما يقارب من تسعة آلاف وتسعمائة من الطاقم العامل بالسجون، بما في ذلك الحراس.

ولمواجهة إنخفاض عدد السجناء، قامت هولندا بخفض عدد الطواقم العاملة في السجون، حتى لا يفوق عددها السجناء، وقامت بتأجير سجونها للدول الأخرى، فقد عقدت صفقات مع بلجيكا، والنرويج، لايواء سجنائها مع طاقم العمل، وحاليًا يوجد في سجون هولندا خمسمائة وخمسون سجينًا بلجيكيًا، ثلاثمائة سجين نرويجي.

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تعرف على القانون الذي يتيح النوم أثناء العمل في اليابان "Any Mory"

اليابان دولة مدهشة بكل المقاييس، ذات بيئة طبيعية جميلة، وأختراعات وأبتكارات لا مثيل لها، وهو ما جعل الكثيرون يطلقون عليها “كوكب اليابان”، ومن أكثر الأشياء المذهلة التى في اليابان، محطات الوقود، في اليابان تنتشر الأنابيب التي توصل الوقود إلى السيارات، تتدلى من الأعلى، وهذا يساعد السائقين لتجنب عدم القدرة على الوصول إلى خزان وقود السيارة.

النوم في العمل:

ماذا تفعل إن شعرت برغبة في النوم خلال العمل، في اليابان هناك حق قانوني للنوم، فيما يعرف بـ “Any Mory”، حيث يمكن للموظف أخذ قيلولة في العمل.

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ماكينات البيع المميزة:

اليابانيون يعرفون قيمة الوقت جيدًا، لهذا السبب فقد إخترعوا ماكينات بيع لا تزود فقط رقائق البطاطس، أو الشيكولاتة، إنما البطاطس المقلية، والبيض المسلوق، والباستا، وطعام الحيوانات

موقف السيارات المكدسة:

يبلغ التعداد السكاني في اليابان 127 مليون نسمة، لذلك فإنها تضع في اعتبارها الاقتصاد في المساحة، وهو ما يجعلها تستخدم هذة المواقف كثيرة الطوابق.

علب مشروبات للمكفوفين:

للأشخاص الذين لا يعرفون المشروب الذي يحملونه، فقد فكر اليابانيون في هذا الأمر، لذلك لن تجد أي علبة مشروبات غير مكتوبة بغة بريل.

كرسي لوضع الحقائب:

غالبًا ما تقع الحقائب عند تعليقها على الكرسي، لكن في اليابان هذة ليست مشكلة تمامًا، فهناك جزء في الكرسي مخصص لحمل الحقيبة.

قطارات مزودة بمنتجات صحية للقدمين:

لن ترى هذا الشيئ في أي مكان آخر في العالم، بإمكانك أن تحصل على تذاكر القطارات المزودة بإمكانية علاج صحي للقدمين، للتخلص من الضغط اليومي والاسترخاء خلال رحلة التنقل.

كبسولات النوم:

لمن يبحث عن ليلة هادئة، ونوم مريح بتكلفة قليلة، فيمكنك زيارة كبسولة النوم، التى تنتشر بكثرة في اليابان.

الطرق الموسيقية:

في اليابان هناك مجموعة من الطرق، تصدر نغمات وألحان على طول قيادتك.