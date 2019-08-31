كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طوكيو تحتج على زيارة مشرعين كوريين جنوبيين للجزر المتنازع عليها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم كينجي كاناسوجي، المدير العام لمكتب الشؤون الآسيوية والأوقيانوسية بوزارة الخارجية اليابانية، اليوم السبت، احتجاجًا لسيول بشأن زيارة المشرعين الكوريين الجنوبيين لجزر ليانكورت روكس المتنازع عليها.

وكما نقلت وكالة "كيودو" للأنباء، قال "كاناسوجي"، في اجتماع مع كيم كيونج هان، الوزير السياسي في سفارة كوريا الجنوبية في اليابان: "هذه الجزر هي أرض متأصلة في اليابان في ضوء الحقائق التاريخية والقانون الدولي ... [هذه الزيارة] غير مقبولة".

في وقت سابق من اليوم، قامت مجموعة من المشرعين الكوريين الجنوبيين بزيارة أقصى الجزر في شرق البلاد، والمعروفة باسم دوكدو في كوريا الجنوبية وتاكيشيما في اليابان، وحثت طوكيو على إلغاء القيود التجارية المفروضة على الجارة الآسيوية.

وأفاد مصدر رفيع في وزارة الخارجية اليابانية، يوم الخميس الماضي، أن بلاده عبرت عن احتجاجها على رفض كوريا الجنوبية استمرار التعاون في مجال تبادل المعلومات الاستخباراتية.

ونقلت وكالة "كيودو" اليابانية عن المصدر (لم تسمّه) قوله إن "كوريا الجنوبية نقلت المواجهة مع اليابان إلى المجال الأمني".

وحسب الوكالة، أشار المصدر إلى أن طوكيو ستتابع عن كثب الإجراءات اللاحقة لإدارة الرئيس الكوري الجنوبي، مون جاي إن.

وأوضحت الوكالة أنه "تم إرسال الاحتجاج عبر القنوات الدبلوماسية".

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت سول رفضها تمديد اتفاقية تبادل المعلومات الاستخباراتية مع طوكيو، وذلك ردا على استبعاد الحكومة اليابانية كوريا الجنوبية من قائمة الدول الأكثر تفضيلا في مجال التجارة.

Advertisements

وحسب وكالة "سبوتنيك"، احتجت طوكيو على إطلاق كوريا الجنوبية تدريبات واسعة النطاق يوم الاحد الماضي في محيط جزيرة تطالب اليابان أيضا بالسيادة عليها، بعد أيام من إعلان سيول إلغاء اتفاق لتبادل المعلومات المخابراتية مع جارتها وهو ما زاد من تدهور العلاقات بينهما.

ووصفت وزارة الخارجية اليابانية التدريبات بأنها غير مقبولة وقالت إنها قدمت احتجاجا إلى كوريا الجنوبية وطالبتها بإنهائها.

وأبلغ كينجي كاناسوجي، المدير العام في مكتب شؤون آسيا والمحيطات في الوزارة سفارة كوريا الجنوبية في طوكيو، في بيان بأن: "من المؤكد أن (الجزيرة) جزء موروث من أرض اليابان".

وقالت كو مين جونج المتحدثة باسم البيت الأزرق الرئاسي في كوريا الجنوبية إن التدريبات سنوية ولا تستهدف بلدا بعينه.

تقع جزر لينكورت روكس على مسافة شبه متساوية من الولايتين. كانت تدار من قبل سول منذ عام 1954، وهي مطالبة تنازعها اليابان. وقد اقترحت طوكيو أنه يتعين على سول تقديم القضية إلى محكمة العدل الدولية. ومع ذلك، تعتقد كوريا الجنوبية أنه لا يوجد خلاف حول الجزر وتعتبرها أراضيها تاريخيًا وجغرافيًا وقانونيًا.

تدهورت العلاقات بين اليابان وكوريا الجنوبية العام الماضي، بعد أن قضت المحكمة العليا في هذه الأخيرة بأنه يمكن مقاضاة عدد من الشركات اليابانية لاستخدامها السخرة خلال الحرب العالمية الثانية. احتجت اليابان على القرار، مدعية أن اتفاقية عام 1965 بين البلدين قد حلت قضية الأضرار مرة واحدة وإلى الأبد.

أصبحت العلاقات أكثر توترا في يوليو، عندما ألغت اليابان المعاملة التفضيلية لصادرات بوليميد المفلور، ومقاوم الضوء، وفلوريد الهيدروجين، والتي تعتبر حيوية لإنتاج أشباه الموصلات والعروض، إلى كوريا الجنوبية.

في أغسطس، قررت طوكيو حذف سول من قائمة الشركاء التجاريين الذين لديهم تفضيلات في استيراد التقنيات اليابانية ومنتجات التكنولوجيا الفائقة اعتبارًا من 28 أغسطس. ردت سول من خلال استبعاد اليابان من قائمتها من الشركاء التجاريين المفضلين مع ظروف تصدير ميسرة.