كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تظاهر الآلاف في بريطانيا للاحتجاج على خطط جونسون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تجمعت الحشود في لندن وغيرها من المدن البريطانية الكبرى للاحتجاج على تعليق رئيس الوزراء بوريس جونسون للبرلمان جزئيا للفترة التي تسبق الموعد النهائي لبريكسيت خلال شهرين.

وتجمع المتظاهرون بالقرب من داونينج ستريت في وسط لندن وفي بلفاست، ويورك وغيرها من المدن للاعراب عن تصميمهم على عرقلة خروج بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي "بدون صفقة".

أثار قرار جونسون بإغلاق البرلمان لعدة أسابيع غضب الجماهير في الوقت الذي كان من المتوقع فيه مناقشة خطط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

يعارض البعض أيضًا الذين يعتزمون تقديم تشريع هذا الأسبوع لمحاولة منع الخروج غير المنضبط عن الاتحاد الأوروبي خطته بشأن البرلمان. كما تم الطعن في تعليق جونسون لعمل البرلمان في ثلاث قضايا منفصلة أمام المحاكم.

وقد بدأت المعارضة السياسية لحركة رئيس الوزراء بوريس جونسون بتعليق البرلمان في الظهور، حيث جمعت عريضة لمنع هذه الخطوة أكثر من مليون توقيع، وانتشرت الاحتجاجات في بريطانيا.

تمنح مناورة جونسون خصومه السياسيين وقتًا أقل لمنع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الفوضوي بلا صفقة قبل الموعد النهائي للانسحاب في 31 أكتوبر، لكن أغضب القرار النقاد ويعمل كقوة موحدة للمعارضة المتباينة.

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ورفض رئيس مجلس العموم جاكوب ريس موغ الغضب اليوم الخميس، ووصفه بأنه "صوري"، وأصر في مقابلة مع بي بي سي على أن جونسون يريد تحديد أجندته الداخلية.

أثارت هذه الخطوة تمزقات في جميع أنحاء الطيف السياسي، بما في ذلك بين أعضاء حزب جونسون المحافظ، فمن المتوقع أن يستقيل زعيم حزب المحافظين الاسكتلندي روث ديفيدسون اليوم الخميس، ويرجع ذلك جزئيًا إلى معارضة إستراتيجية جونسون للخروج من الاتحاد الأوروبي.

وقد وافقت الملكة إليزابيث على طلب من رئيس الوزراء بوريس جونسون بتعليق البرلمان، وهي خطوة يبدو أنها تهدف إلى إحباط نواب المعارضة من عرقلة خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، مما أثار احتجاجات في مدن عبر بريطانيا.

تحدث جونسون إلى الملكة يوم الأربعاء للمطالبة بإنهاء جلسة البرلمان الحالية في سبتمبر. يمنح هذا التغيير المشرعين المعارضين وقتًا أقل لمنع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عن الصفقة قبل الموعد النهائي المحدد في 31 أكتوبر.

وأصر جونسون، الذي ساعد في قيادة عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء وطني قبل ثلاث سنوات وتولى رئاسة الوزراء بعد تيريزا ماي في يوليو، على أن تعليق البرلمان ليس له أي علاقة بعرقلة التدقيق في خطط الاتحاد الأوروبي، بل يتعلق بتنفيذ جدول أعمال سياسته الداخلية.

تعني خطوة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بتعليق البرلمان لمدة أسابيع قبل الموعد النهائي لاسترداد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر المقبل، أن المشرعين لن يكون لديهم متسع من الوقت لتمرير القوانين لمنع البلاد من الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، الانفصال غير المنضبط هو أسوأ السيناريوهات التي حاول الطرفان تجنبها منذ التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل ثلاث سنوات - ويرى الكثير من الخبراء الآن أنها نتيجة محتملة.

