كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شرطة هونج كونج تستخدم الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وسائل الإعلام المحلية، أن شرطة هونج كونج استخدمت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين بالقرب من قاعدة بحرية - الأميرالية - والمجلس التشريعي.

وألغى منظمو الاحتجاجات مظاهرة، اليوم السبت، في هونج كونج بعد أن رفضت الشرطة طلب تظيمها. على الرغم من ذلك، خرج مئات الأشخاص إلى الشوارع وشلوا العديد من المناطق المركزية في المدينة.

ووفقًا لمحطة RTHK، قام بعض المتظاهرين بإلقاء الطوب وقنابل البنزين وغيرها من الأشياء على المباني الحكومية، وكان على الشرطة أن تتصرف وفقًا لذلك.

كما صرح مسؤول كبير في الشرطة يتمتع بخبرة كقائد ميداني خلال المواجهات الأخيرة في مؤتمر صحفي "على الرغم من أن المنظمين قالوا إنهم سيلغون الحدث، فإننا نتوقع أن يخرج الأشخاص".

و أضاف "إذا خرجوا فسنرى كيف يتصرفون. إذا فعلوا ذلك بطريقة سلمية، فستقوم الشرطة بعمل متناسب لمنع المواجهة الكبرى. إذا استمروا في استخدام العنف، يتعين على الشرطة اتخاذ إجراءات متناسبة لوقف العنف ".

وقال مترو الأنفاق "MTR" أن إحدى المحطات التي تقع على الجانب الغربي من موقع الاحتجاج ستعلق العمليات في فترة ما بعد الظهر بسبب "الأنشطة العامة" المحتملة، وأنه من الممكن اتخاذ المزيد من الإجراءات.

واندلعت الاحتجاجات الجماهيرية في هونج كونج في أوائل يونيو، ردًا على مشروع قانون مثير للجدل يسمح بتسليم المتهمين إلى الصين القارية. غالبًا ما أسفرت هذه المظاهرات عن مواجهات عنيفة بين المحتجين والشرطة.

وعلى الرغم من أن الحكومة أعلنت في نهاية المطاف أنها علقت مشروع القانون، إلا أن الناس يواصلون الاحتجاج، مطالبين بسحبه بالكامل. ويطالب السكان المحليون أيضًا باستقالة الرئيسة التنفيذية لهونج كونج كاري لام، وهو تراجع عن تصنيف الحكومة للاشتباكات العنيفة على أنها أعمال شغب، وإجراء تحقيق مستقل في تصرفات الشرطة، وكذلك الإفراج عن جميع المعتقلين في الاشتباكات مع الشرطة.

في وقت سابق، تصاعد الاعتصام السلمي إلى اشتباكات عنيفة مع ضباط الشرطة الذين أصيبوا بجروح. وأدانت بكين ما وصفته بالأعمال العنيفة للمتظاهرين، واصفة إياها بأنها "أعمال شبه إرهابية".

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ووصف وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، الوضع في هونج كونج وسط الاحتجاجات الضخمة الأخيرة بأنها الأخطر منذ عودة المنطقة إلى الصين في عام 1997.

في وقت سابق أطلقوا الغاز المسيل للدموع والمياه الزرقاء اللون على الحشد بعد أن ألقى بعض المتظاهرين أشياء وقنابل البنزين عليهم. تم الفصل بين الجانبين بحواجز كبيرة تمنع الوصول إلى المبنى.

استمرت المواجهة لبعض الوقت، لكن بدأ المتظاهرين في العودة مع انتشار انباء عن تحرك الشرطة في اتجاههم. بقي عدد قليل من المتظاهرين الذين يقفون على خط المواجهة، وألقوا قنابل البنزين على الضباط أثناء تشكيلهم، ويبدو أنهم ينتظرون أوامر التقدم.

وعادة ما تستخدم شرطة هونغ كونغ الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لمحاولة طرد المحتجين خارج مقر الحكومة. ووجه المتظاهرون أشعة الليزر على الشرطة اليوم السبت ويبدو أنهم كانوا يرمون أشياء على حواجز كبيرة تبقيهم بعيدا عن المبنى.

في وقت سابق، سيطر المتظاهرون الذين يرتدون القمصان السوداء على أجزاء من الطرق الرئيسية والتقاطعات اليوم السبت أثناء مسيراتهم ومسيراتهم. ورد الضباط بإطلاق الغاز المسيل للدموع على حشود المتظاهرين، كما أطلقت الشرطة في وقت لاحق مدفع المياه عليهم أيضا.

بعد تجمعهم في حديقة رياضية، توجهوا إلى كنيسة ميثودية قريبة. تناوب الحشد بين غناء التراتيل وترديد شعارات الحركة المؤيدة للديمقراطية التي خرجت إلى شوارع هونج كونج لأكثر من شهرين.

و قد اغلقت السلطات الشوارع وخدمات المترو على بعد حوالي 5 كيلومترات غربًا بالقرب من مكتب الحكومة الصينية في هونغ كونغ. وحذروا من أن الحدث العام قد يسبب اضطرابات شديدة.

يصادف اليوم السبت الذكرى الخامسة لقرار الحزب الشيوعي الصيني الحاكم بعدم إجراء انتخابات ديمقراطية كاملة في هونغ كونغ.