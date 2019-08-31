كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحيفة: دبلوماسيون أوروبيون يدعمون خطة "ماكرون" بشأن مبيعات النفط الإيرانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعمل فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا على إنقاذ صفقة إيران النووية لعام 2015 بعد أن تخلت الولايات المتحدة عنها العام الماضي، وأعلنت طهران لاحقًا أنها ستعلق جزئيًا بعض التزاماتها المتعلقة بتخصيب اليورانيوم.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر لم تسمها قولها، إن دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي "يدعمون" الاقتراح الذي تقدمت به فرنسا لتزويد طهران بالراحة الاقتصادية من العقوبات الأمريكية "مقابل امتثالها الكامل" للاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، والمعروفة أيضًا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة.

وزعمت المصادر أن الخطة، التي تهدف إلى الحد من التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، تمت مناقشتها خلال اجتماع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، على هامش قمة مجموعة السبع في بياريتز أواخر الأسبوع الماضي.

تنص الخطة على وجه التحديد على السماح لإيران ببيع حوالي 700 ألف برميل من النفط يوميًا، وكذلك تزويد الجمهورية الإسلامية بقرض قيمته 15 مليار دولار.

وبينما ورد أن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، وصف عرض "ماكرون" بأنه "مثمر"، إلا أن "ترامب" لم يحدد موقفه من هذه المسألة، بحسب المصادر.

وقالت طهران، إن "مرونة" الولايات المتحدة بشأن مبيعات النفط الإيراني "تخالف الضغط الأمريكي الأقصى" على إيران. يأتي هذا فيما نقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية الإيرانية عن نائب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قوله، إن واشنطن تتخذ خطوات مرنة فيما يتعلق بمبيعات النفط الإيرانية.

وقال "عراقجي"، بدون توضيح: "التقى ماكرون مع ترامب خلال اجتماع مجموعة السبع، وأظهر الجانب الأمريكي بعض المرونة في ترخيص مبيعات النفط الإيرانية. هذا انتهاك لسياسة الضغط الأمريكية القصوى ونجاح لسياسة إيران في المقاومة القصوى".

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ولم يعلق المسؤولون الفرنسيون والأمريكيون على هذا الأمر.

يأتي هذا البيان، بعد أن تعهد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، بأن "تعود" طهران إلى التزاماتها بموجب خطة العمل المشتركة المشتركة فورًا إذا نفذ الموقعون الأوروبيون الجزء الخاص بهم من الاتفاقية، بغض النظر عن مشاركة الولايات المتحدة.

وأوضح أن خطوات إيران لتقليص إلتزاماتها "يمكن عكسها في غضون ساعات" إذا كانت الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي، بما في ذلك فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا والاتحاد الأوروبي، تفي بوعودها بالعمل على إيجاد طرق لاتخاذ وقف العقوبات الأمريكية عقب انسحاب واشنطن من جانب واحد من خطة العمل الشاملة المشتركة في عام 2018.

في وقت سابق، قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن طهران ستمنح توقيعات خطة العمل الشاملة المشتركة أخرى قبل شهرين من بدء "المرحلة الثالثة" من إنهاء التزاماتها بموجب الصفقة.

وفي شهر مايو، في ذكرى مرور عام على انسحاب الولايات المتحدة من الصفقة، أعلنت إيران أنها ستبدأ تدريجيًا تعليق التزاماتها بموجب خطة العمل المشتركة المشتركة حتى يتمكن الموقّعون الآخرون، بما في ذلك روسيا والصين والقوى الأوروبية من إيجاد طريقة لإنقاذ اتفاق.

على وجه الخصوص، تريد طهران من الدول الأوروبية الموقعة أن تجد آليات لتجاوز العقوبات الأمريكية المناهضة لإيران، والتي دفعت معظم عملاء إيران الرئيسيين التقليديين في مجال النفط الخام إلى وقف عمليات الشراء، مما يشكل ضغطًا كبيرًا على اقتصاد البلاد.