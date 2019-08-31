كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المتظاهرون في هونج كونج يتراجعون مع وصول الشرطة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تراجع العديد من المتظاهرين خارج المقر الرئيسي لحكومة هونغ كونغ مع وصول وحدات كبيرة من الشرطة إلى الشوارع فيما يبدو أنه استعداد لعملية تطهير.

كانت الشرطة تستخدم الغاز المسيل للدموع اليوم السبت لرد المحتجين الباقين.

في وقت سابق أطلقوا الغاز المسيل للدموع والمياه الزرقاء اللون على الحشد بعد أن ألقى بعض المتظاهرين أشياء وقنابل البنزين عليهم. تم الفصل بين الجانبين بحواجز كبيرة تمنع الوصول إلى المبنى.

استمرت المواجهة لبعض الوقت، لكن بدأ المتظاهرين في العودة مع انتشار انباء عن تحرك الشرطة في اتجاههم. بقي عدد قليل من المتظاهرين الذين يقفون على خط المواجهة، وألقوا قنابل البنزين على الضباط أثناء تشكيلهم، ويبدو أنهم ينتظرون أوامر التقدم.

و عادة ما تستخدم شرطة هونغ كونغ الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لمحاولة طرد المحتجين خارج مقر الحكومة. ووجه المتظاهرون أشعة الليزر على الشرطة اليوم السبت ويبدو أنهم كانوا يرمون أشياء على حواجز كبيرة تبقيهم بعيدا عن المبنى.

في وقت سابق، سيطر المتظاهرون الذين يرتدون القمصان السوداء على أجزاء من الطرق الرئيسية والتقاطعات اليوم السبت أثناء مسيراتهم ومسيراتهم. ورد الضباط بإطلاق الغاز المسيل للدموع على حشود المتظاهرين، كما أطلقت الشرطة في وقت لاحق مدفع المياه عليهم أيضا.

بعد تجمعهم في حديقة رياضية، توجهوا إلى كنيسة ميثودية قريبة. تناوب الحشد بين غناء التراتيل وترديد شعارات الحركة المؤيدة للديمقراطية التي خرجت إلى شوارع هونج كونج لأكثر من شهرين.

و كانت قد رفضت السلطات طلبًا للقيام بمسيرة إلى مكتب الحكومة الصينية للاحتفال بالذكرى الخامسة لقرار الحزب الشيوعي الحاكم في الصين في 31 أغسطس ضد الانتخابات الديمقراطية الكاملة في هونغ كونغ.

رفضت السلطات ايضا طلبًا من مجموعة أخرى للقيام بمسيرة كبرى، لكنهم كانوا يستعدون للمظاهرات غير المرخصة المتوقعة لا تتطلب الاجتماعات الدينية موافقة الشرطة، لكن قالت الشرطة في وقت متأخر من يوم الجمعة إن موكبًا يضم أكثر من 30 شخصًا لا يحتاج إلى موافقة.

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و افادت نشرة عبر الإنترنت للمسيرة إنها ستنتقل من الكنيسة إلى مقر الشرطة ومن ثم المقر الرسمي لزعيم المدينة.

و قد اغلقت السلطات الشوارع وخدمات المترو على بعد حوالي 5 كيلومترات غربًا بالقرب من مكتب الحكومة الصينية في هونغ كونغ. وحذروا من أن الحدث العام قد يسبب اضطرابات شديدة.

يصادف اليوم السبت الذكرى الخامسة لقرار الحزب الشيوعي الصيني الحاكم بعدم إجراء انتخابات ديمقراطية كاملة في هونغ كونغ.

ألغى المنظمون مسيرة مقررة إلى مكتب الحكومة الصينية بعد أن رفضت الشرطة الإذن بذلك، لكن قد يتظاهر بعض المتظاهرين على أي حال.

بدأت الأزمة قبل شهرين عندما احتجت المعارضة على مشروع قانون يجيز تسليم الصين القارية المجرمين. وعلق مشروع القانون، لكن التحرك توسع احتجاجا على تراجع الحريات في المستعمرة البريطانية السابقة، مطالبا بإصلاحات ديمقراطية.

وبموجب مبدأ "بلد واحد، نظامان" الذي سبق إعادة بريطانيا لهونغ كونغ، تتمتع المدينة حتى 2047 بحريات غير متوافرة في بقية أنحاء البلاد. لكن مزيدا من الأصوات تعرب عن القلق من خرق بكين هذا الاتفاق.

فقوات الأمن تستخدم بطريقة متكررة الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع لتفريق الجموع التي تستخدم مقذوفات. ونقل 45 محتجا إلى المستشفى إثر تعرضهم لهجمات شنها متعاطفون مع الحكومة، يشتبه بانتمائهم إلى مافيات محلية.

وبالإضافة إلى مناخ التوتر، أعلنت السلطات أنها اعتقلت مساء الخميس سبعة رجال وامرأة متهمين بحيازة متفجرات.

وتكثف الشرطة من تحركاتها: فقد اتهم هذا الأسبوع 44 متظاهرا بأنهم مثيرو شغب، وهي تهمة يمكن أن يسجنوا بسببها مدة قد تصل إلى 10 سنوات.