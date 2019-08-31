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برشلونة يبلغ ميسي بفشل صفقة نيمار

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2019-08-31 | 15:33

برشلونة يبلغ ميسي بفشل صفقة نيمار

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وصلت مفاوضات انتقال البرازيلي دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، لبرشلونة خلال الميركاتو الصيفي الجاري، إلى طريق مسدود.
ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن إدارة أبلغت ليونيل وجيرارد بيكيه وسيرجيو بوسكيتس، ثلاثي البارسا بفشل صفقة نيمار، قبل الرد رسميًا على طلبات سان جيرمان.

كما تم إبلاغ الإسباني إرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة، بأن نيمار لن يكون ضمن قائمة الفريق الخاصة بالموسم الحالي.


وتواصل مسؤولو برشلونة مع نيمار، لإبلاغه بأن النادي بذل كل ما في وسعه للحصول على خدماته، إلا أن طلبات سان جيرمان كانت مرتفعة للغاية.

يذكر أن باب الانتقالات الصيفية في إسبانيا سيغلق يوم الإثنين المقبل، وبات من الصعب إتمام الصفقة، إلا إذا قرر سان جيرمان وضع شروط جديدة للتخلي عن نيمار.

وكان سان جيرمان طلب الحصول على خدمات الثلاثي إيفان راكيتيتش وكلير توديبو وعثمان ديمبلي، بالإضافة إلى مبلغ مالي لم يتم الاتفاق عليه، أو يقدم برشلونة عرضًا ماليًا منفردا يتجاوز الـ 200 مليون يورو.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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