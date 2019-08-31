برشلونة يبلغ ميسي بفشل صفقة نيمار

2019-08-31 | 15:33
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كما تم إبلاغ الإسباني إرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة، بأن نيمار لن يكون ضمن قائمة الفريق الخاصة بالموسم الحالي.
وتواصل مسؤولو برشلونة مع نيمار، لإبلاغه بأن النادي بذل كل ما في وسعه للحصول على خدماته، إلا أن طلبات سان جيرمان كانت مرتفعة للغاية.
يذكر أن باب الانتقالات الصيفية في إسبانيا سيغلق يوم الإثنين المقبل، وبات من الصعب إتمام الصفقة، إلا إذا قرر سان جيرمان وضع شروط جديدة للتخلي عن نيمار.
وكان سان جيرمان طلب الحصول على خدمات الثلاثي إيفان راكيتيتش وكلير توديبو وعثمان ديمبلي، بالإضافة إلى مبلغ مالي لم يتم الاتفاق عليه، أو يقدم برشلونة عرضًا ماليًا منفردا يتجاوز الـ 200 مليون يورو.
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