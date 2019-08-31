تجدد الاشتباكات بين المتظاهرين والشرطة في هونغ كونغ

اندلعت اشتباكات جديدة في هونغ كونغ، بين الشرطة والمتظاهرين، ألقى فيها المحتجون الزجاجات الحارقة على الشرطة التي فتحت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه على المهاجمين.
واحتشد آخرون معظمهم مقنعون في منطقة كوزواي باي التجارية في إطار الاحتجاجات المستمرة منذ ثلاثة أشهر.
وتزامنت الاشتباكات الأخيرة مع الذكرى الخامسة لقرار الصين الحد من الإصلاحات الديمقراطية في المستعمرة البريطانية السابقة التي عادت لحكمها عام 1997.
وأجرى جيش التحرير الشعبي الصيني يوم الخميس، عملية إحلال ومناوبة لقواته في هونغ كونغ في خطوة قال إنها اعتيادية، حيث يقع مقره في هونغ كونغ بالقاعدة السابقة للحامية العسكرية البريطانية.
وترفض الصين اتهامها بالتدخل في هونغ كونغ وتقول إن الاحتجاجات شأن داخلي ونددت بالاحتجاجات وحذرت من تضرر الاقتصاد.
كما اتهمت بكين قوى أجنبية، وخصوصا الولايات المتحدة وبريطانيا، بتأجيج الاحتجاجات وحذرت من مغبة التدخلات الأجنبية.
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