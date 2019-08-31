أعضاء من المجلس السيادي السوداني يتفقدون رموز النظام السابق المعتقلين بالخرطوم

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد مصدر سيادي سوداني، اليوم السبت، لـ"العين الإخبارية" أن اثنتين من أعضاء المجلس تفقدتا سجن كوبر المركزي الذي يضم رموز النظام السابق.
وأوضح المصدر أن وفد المجلس السيادي السوداني ضم كل من عائشة موسى سعيد و رجاء نيكولا عيسى عبد المسيح.
وأضاف" وصل وفد المجلس السيادي إلى سجن كوبر المركزي بالخرطوم لتفقد أوضاع المعتقلين من النظام البائد".
وكانت عضو المجلس عائشة موسى السعيد، قد طالبت في اجتماع سابق بضرورة زيارة السجن والتأكد من وجود رموز النظام السابق به توطئة لتقديمهم لمحاكمات عادلة.
ويضم السجن الذي يعتبر الأكبر في السودان الرئيس المخلوع عمر البشير.
وقررت هيئة محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، المنعقدة بقاعة معهد التدريب القضائي بالخرطوم، تأجيل محاكمته إلى جلسة السبت المقبل بعد سماع الشهود.
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