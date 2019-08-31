سقوط قذيفة على معسكر للجيش الألماني شمالي أفغانستان دون إصابات

أعلن الجيش الألماني، السبت، عن تعرض معسكر تابع له في مدينة قندوز شمالي أفغانستان لإطلاق قذيفة.



وشهدت مدينة قندوز الاستراتيجية شمالي أفغانستان، التي تعرضت لهجمات متكررة منذ عام 2015 ، هجوما صباح اليوم من عدة اتجاهات قام به مسلحون تابعون لحركة طالبان.

وأعلن متحدث باسم قيادة عمليات الجيش الألماني في مدينة بوتسدام أن القذيفة، التي لم يتم تحديد هويتها على نحو مفصل، سقطت في الصباح على ساحة قريبة من نطاق قندوز، عاصمة الإقليم الذي يحمل الاسم نفسه، دون أن تقتل أو تصيب أحدا.

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وأضاف أن القذيفة جرى إطلاقها من مسافة بعيدة، فيما لا يمكن تأكيد ما إذا كانت هناك علاقة لهذا الحادث بالهجوم الكبير المتزامن الذي شنته طالبان على عاصمة الإقليم.

ويتمركز نحو 80 جنديا ألمانيا في معسكر "بامير" في قندوز، فيما يبلغ عدد الجنود الألمان المتمركزين في جميع أنحاء أفغانستان نحو 1200 جندي.

وقد أعلن المتحدث باسم شرطة مدينة قندوز سرفار حسيني في وقت سابق مقتل 8 مسلحين من طالبان في اشتباكات مع قوات الأمن خلال تصديها لهجوم شرق وغرب المدينة.

وأواخر سبتمبر/أيلول 2015، هاجمت حركة طالبان مدينة قندوز الواقعة قرب الحدود مع طاجيكستان، وتمكنت من السيطرة عليها لوقت قصير، ولم تتراجع طالبان إلا بعد دعم جوي أمريكي مكثف للقوات الحكومية الأفغانية.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، أن الولايات المتحدة ستبقي 8600 جندي في أفغانستان بعد توقيع الاتفاق مع طالبان لإنهاء نزاع مستمر منذ 18 عاما.