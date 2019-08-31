بينونغ يانغ: إمكانية استئناف الحوار مع واشنطن تتلاشى

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السبت 31 أغسطس 2019

قال دبلوماسي كوري شمالي كبير اليوم السبت إن التوقعات بإجراء محادثات مع الولايات المتحدة تتلاشى، وهاجم بشدة وصف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لسلوك بيونغ يانغ بأنه "مارق". وحذر النائب الأول لوزير الخارجية الكوري الشمالي تشوي سون هوي الولايات المتحدة من اختبار صبر بيونغ يانغ، قال أن تصريحات بومبيو جعلت استئناف المفاوضات بين البلدين أكثر صعوبة. وقال تشوي في بيان نشرته وكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية في كوريا الشمالية "توقعاتنا بالحوار مع الولايات المتحدة تتلاشى تدريجيا ونحن نتعرض لضغوط لإعادة النظر في جميع التدابير التي اتخذناها حتى الآن". وتابع: "نحن مهتمون للغاية بخلفية التصريحات التي تفتقر للتفكير من جانب كبير الدبلوماسيين الأمريكيين وسنراقب حساباته . الولايات المتحدة من الأفضل ألا تختبر صبرنا بمثل هذه التصريحات التي تثير غضبنا إذا كانت لاتريد أن تندم ندماً شديداً بعد ذلك ". ويوم الثلاثاء الماضي ، قال بومبيو في خطاب ألقاه أمام قدامى المحاربين الأمريكيين إن "السلوك المارق لكوريا الشمالية لا يمكن تجاهله" وأن الولايات المتحدة "حشدت دعما دوليا لنزع السلاح النووي لكوريا الشمالية". كما جاء بيان تشو بعد أن فرضت واشنطن حديثاً عقوبات على 3 شركات شحن بسبب مزاعم تورطها في عمليات نقل غير مشروعة من سفينة إلى أخرى للسلع النفطية المكررة إلى كوريا الشمالية. وتعهدت الولايات المتحدة بمواصلة العقوبات ضد كوريا الشمالية إلى أن يقوم النظام بتفكيك برنامجه النووي وفشلت المفاوضات بين الجانبين في إحراز تقدم في الأشهر الأخيرة.

