عراقجي: أمريكا أظهرت مرونة لتخفيف العقوبات على النفط الإيراني

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السبت 31 أغسطس 2019

قال نائب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، السبت، إن الولايات المتحدة أظهرت بعض "المرونة" لتخفيف العقوبات التي فرضتها على مبيعات نفط طهران خلال العام الماضي. وصرح عراقجي: "أظهر الجانب الأمريكي مرونة فيما يتعلق بمنح إعفاءات لشراء النفط من إيران" خلال القمة الأخيرة لمجموعة الدول الصناعية السبعة "جي7" التي عقدت الأسبوع الماضي في بياريتز بفرنسا، حسبما أوردت وكالة الأنباء الإيرانية "إسنا". وذكر المسئول الإيراني أن القدرة على تصدير النفط إلى جانب تسهيل إجراء المعاملات المصرفية هي المطالب الأساسية لإيران للعودة إلى الوفاء بجميع التزاماتها في الاتفاق النووي المبرم في 2015. وتابع "ما اقترحناه على الأوروبيين هو شراء نفطنا عبر الحصول على إذن من الولايات المتحدة، وإذا لم يتمكنوا من ذلك، فمنح خطوط ائتمان لإيران بما يتناسب مع نفس الكمية من مبيعاتنا النفطية". وقال عراقجي، إن بلاده يجب أن تواصل العمل لمنع الولايات المتحدة من تشكيل إجماع دولي ضدها، واعتبر أن السياسة الخارجية الإيرانية قد حققت "نجاحاً" في الوقت الحالي في هذا الصدد. وباتت الشكوك تحوم حول مستقبل الاتفاق النووي الموقع بين إيران ومجموعة (5+1) التي تضم الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا إلى جانب ألمانيا، منذ انسحاب واشنطن بشكل أحادي في مايو (أيار) 2018. وعادت الولايات المتحدة مرة أخرى إلى معاقبة إيران باستئناف جميع العقوبات التي كان قد رفعتها بموجب الاتفاق، بما في ذلك المفروضة على قطاع النفط.

