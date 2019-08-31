تيننتي: نستكمل التحقيقات لمعرفة حقيقة ما حصل في موقع الكتيبة الهندية

أكد المتحدث باسم ​قوات اليونيفيل​ ​اندريا تيننتي​، في حديث تلفزيوني، العثور على شظايا في موقع الكتيبة الهندية في منطقة بسطرا قرب ​مزارع شبعا​، مشيراً إلى أننا "قمنا بنقلها إلى مركز آخر من أجل معرفة طبيعتها ونحن نستكمل التحقيقات لمعرفة حقيقة ما حصل".

وكانت قناة "المنار" قد أفادت عن "نجاة جنود باليونيفيل من قذيفة صوتية عيار 155 ملم سقطت بموقعهم بمزرعة بسطرة في خراج مزرعة شبعا".