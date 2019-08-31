أكد المتحدث باسم قوات اليونيفيل اندريا تيننتي، في حديث تلفزيوني، العثور على شظايا في موقع الكتيبة الهندية في منطقة بسطرا قرب مزارع شبعا، مشيراً إلى أننا "قمنا بنقلها إلى مركز آخر من أجل معرفة طبيعتها ونحن نستكمل التحقيقات لمعرفة حقيقة ما حصل".
وكانت قناة "المنار" قد أفادت عن "نجاة جنود باليونيفيل من قذيفة صوتية عيار 155 ملم سقطت بموقعهم بمزرعة بسطرة في خراج مزرعة شبعا".
كانت هذه تفاصيل خبر تيننتي: نستكمل التحقيقات لمعرفة حقيقة ما حصل في موقع الكتيبة الهندية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.