بطيش سمح بإعادة التداول بسلعة "اللبنة" التي تحمل العلامة التجارية "المرج"

سمح وزير الاقتصاد والتجارة ​منصور بطيش​ بإعادة التداول بسلعة "اللبنة" التي تحمل العلامة التجارية "المرج" من إنتاج شركة فريسكو-زغرتا"، بعد أن اثبتت التحاليل المخبرية مطابقة العينات الجديدة للبنة من الشركة المذكورة للمواصفات المطلوبة، وتم إبلاغ الوزارات والجهات المعنية بالقرار.

وفي هذا الاطار، ذكّر الوزير بطيش " كل المعنيين بالامن الغذائي للمواطنين وصحتهم بضرورة الالتزام بالمعايير والقوانين والانظمة المعمول بها، مؤكدا أن"وزارة الاقتصاد والتجارة حاضرة للاجابة على أي استفسار أو توضيح. فهدفنا تجنب وقوع التجاوزات والاخطاء. ولكننا، في الوقت نفسه، لن نتهاون مع أي مخالفة للقوانين أو غش للمواطنين".