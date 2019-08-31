هاشم: العقوبات الاميركية على جمال ترست بنك استهداف للبنان ككل

رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، ان "العقوبات الاميركية الاخيرة على جمال ترست بنك لا تشكل استهدافا لفريق معين بل للبنان ككل، فعندما يستهدف الاميركي القطاع المصرفي ايا كان عنوان هذا المصرف، فانه يستهدف لبنان بكل مكوناته وبكل ما يعني".
واعتبر هاشم في حديث اذاعي، ان "لبنان اليوم كل لا يتجزأ في موضوع الاستهدافات"، مبديا عدم استغرابه للقرار الأميركي الذي طالما أتى لمصلحة العدو الاسرائيلي"، مشيرا الى "ان مصرف لبنان يقوم باجراءاته في هذا الشأن لمواجهة القرار الاميركي الخارج عن كل الاصول، خاصة ان الاميركي يستهدف النقد في كل العالم لأهداف سياسية".
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