أشرف ريفي: الإصلاح يبدأ بوقف الفساد في الدولة المنهوبة

رأى الوزير السابق ​أشرف ريفي​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أنه "‏إذا كان هدف الاجتماع الاقتصادي في بعبدا الاتجاه الى مزيد من تدفيع المواطنين ثمن سياسات الفشل و​الفساد​ هذه المرة لن تمر"، مشيراً إلى أن "الإصلاح يبدأ بوقف الفساد في الدولة المنهوبة وغير المكسورة"، معتبراً أن "‏هذا ليس نهوضا بل سقوط"، قائلاً: "إبدأوا بأنفسكم وإلا الثورة قادمة".

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