نقابة العاملين في المرئي والمسموع دعت للنهوض بالتلفزيون الرسمي

لفتت نقابة العاملين في ​الاعلام المرئي والمسموع​، في بيان إلى انه "آلمنا كثيرا نبأ الحريق الذي اندلع بشكل مفاجئ في مبنى ​تلفزيون لبنان​ في محلة تلة الخياط نسأل الله السلامه لكل العاملين وان لا يمسهم اي سوء جراء هذا الحريق الذي تم اهماده بفعل جهود افراد ​الدفاع المدني​ الشجعان.

ودعت المسؤولين القيمين على هذا المرفق الوطني التاريخي الى "إيلاء قضية النهوض بالتلفزيون الرسمي اقصى الاهتمام الممكن ويكون جامعا لكل اطياف البلد وضنينا على هذا المرفق الاساسي الذي حفر عميقا في ذاكرة ​الشعب اللبناني​".