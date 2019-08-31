وزير خارجية ألمانيا: نسعى للحفاظ على استقرار لبنان ومنع حصول أي تصعيد

أعرب وزير خارجية ​ألمانيا​ ​هايكو ماس​، خلال اتصال هاتفي أجراه بوزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​، عن رغبة بلاده وسعيها لـ"الحفاظ على الاستقرار في ​لبنان​، ومنع حصول أيّ تصعيد، واستعدادها للعمل مع جميع الجهات لضمان تحقيق ذلك".

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