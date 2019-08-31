سكاف: الصدر كان وسيبقى عنواناً دائماً للانفتاح والحوار والتلاقي مع الجميع

أشارت رئيسة الكتلة الشعبية ​ميريام سكاف​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، الى أن "بمثل هذا اليوم من كل عام نتذكر بوجع وحزن جريمة خطف الإمام ​موسى الصدر​ الذي كان وسيبقى عنواناً دائماً للانفتاح والحوار والتلاقي مع الجميع".

وأكدت سكاف أنه "لا يمكن إلا أن نشهد اليوم وكل يوم لشجاعته ووطنيته وحرصه على فرادة لبنان وتنوعه وعيشه المشترك"، مضيفة: "٤١ عاماً ولا تزال في قلوب اللبنانيين ووجدانهم وضمائرهم".