أشارت رئيسة الكتلة الشعبية ميريام سكاف، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، الى أن "بمثل هذا اليوم من كل عام نتذكر بوجع وحزن جريمة خطف الإمام موسى الصدر الذي كان وسيبقى عنواناً دائماً للانفتاح والحوار والتلاقي مع الجميع".
وأكدت سكاف أنه "لا يمكن إلا أن نشهد اليوم وكل يوم لشجاعته ووطنيته وحرصه على فرادة لبنان وتنوعه وعيشه المشترك"، مضيفة: "٤١ عاماً ولا تزال في قلوب اللبنانيين ووجدانهم وضمائرهم".
كانت هذه تفاصيل خبر سكاف: الصدر كان وسيبقى عنواناً دائماً للانفتاح والحوار والتلاقي مع الجميع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.