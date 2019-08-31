مصادر النشرة تؤكد إطلاق النار على سيارة رئيس نادي النجمة أسعد الصقال

أكدت مصادر مطلعة، لـ"النشرة"، حصول ​إطلاق نار​ على سيارة رئيس نادي النجمة الرياضي أسعد الصقال، الأمر الذي أدى إلى إصابة أحد مرافقيه.

وكشفت المصادر أن الحادثة حصلت منذ أكثر من ساعة، مشيرة إلى أن مرافق الصقال الجريح يخضع للعلاج في مستشفى الساحل.