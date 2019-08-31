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مصادر النشرة تؤكد إطلاق النار على سيارة رئيس نادي النجمة أسعد الصقال

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أكدت مصادر مطلعة، لـ"النشرة"، حصول ​إطلاق نار​ على سيارة رئيس نادي النجمة الرياضي أسعد الصقال، الأمر الذي أدى إلى إصابة أحد مرافقيه.

وكشفت المصادر أن الحادثة حصلت منذ أكثر من ساعة، مشيرة إلى أن مرافق الصقال الجريح يخضع للعلاج في مستشفى الساحل.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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