ترامب: الرسوم الجديدة على البضائع الصينية تدخل حيز التنفيذ غدًا

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Al Masry Al Youm Publishing and Printing

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن رسوما جمركية إضافية تبلغ 15 في المئة على بضائع صينية بقيمة 125 مليار دولار، ستدخل حيز التنفيذ الأحد.

وردا على أسئلة صحفيين بشأن إمكان تأجيل تلك الرسوم إلى تاريخ لاحق، أجاب الرئيس الأمريكي «لقد تم تثبيتها» حسبما أفادت قناة الحرة الأمريكية.

وستدخل الرسوم حيز التنفيذ الساعة 00:01 بالتوقيت المحلي (04:01 بتوقيت جرينتش)، بحسب مكتب الممثل التجاري. وتشمل البضائع المستهدفة مجموعة واسعة من المنتجات ولا سيما في قطاعات الأغذية والنسيج والأحذية والأثاث، وكذلك الساعات الذكية وأجهزة التلفزيون ذات الشاشات المسطحة.

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وتصاعدت الحرب التجارية الصينية الأمريكية منذ أن فرض ترامب أول رسوم على الصلب والألمنيوم في مارس 2018.

وأعلنت بكين الأسبوع الماضي فرض رسوم جمركية ردا على الإجراءات الأمريكية على ما قيمته 75 مليار دولار من السلع الأمريكية. وردت واشنطن برفع قيمة الرسوم الجمركية على ما يساوي 250 مليار دولار من السلع الصينية من 25 إلى 30 في المئة.

وتثير الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة مخاوف من انكماش اقتصادي في الولايات المتحدة وأوروبا، وكثف قادة دول مجموعة السبع خلال قمتهم الأخيرة في فرنسا دعواتهم للتهدئة في هذا الصدد.