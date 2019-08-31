احتجاز واغتصاب وسرقة وهتك عرض بالعنف..أمن العيون يعتقل شابا هدد فتاة بشريط فيديو

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة العيون، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، من توقيف شخص يبلغ من العمر 28 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالاحتجاز والاغتصاب والسرقة وهتك العرض بالعنف.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني بأن خلية التكفل بالنساء ضحايا العنف بولاية أمن العيون كانت قد توصلت بشكاية الضحية، التي أوضحت أنها استقبلت بمنزلها ثلاث فتيات وثلاثة أشخاص من معارفهم، واحد منهم سبق له أن عرضها لاعتداء جنسي في وقت سابق، وذلك قبل أن يعمدوا لتعنيفها نتيجة حالة السكر التي كانوا عليها، وتعريضها للاغتصاب وهتك العرض بالعنف، وتوثيق ذلك في شريط فيديو لإرغامها على عدم تسجيل شكاية في مواجهتهم.

وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية مكنت من تشخيص هويات جميع المشتكى بهم، وتوقيف المشتبه فيه الرئيسي الذي تم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما لا زالت العمليات الأمنية مستمرة لتوقيف باقي المشتبه فيهم المتورطين في هذه القضية.